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Три человека пострадали в двух ДТП в Великом Новгороде
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    Три человека пострадали в двух ДТП в Великом Новгороде

    11:08  29 Сентября 2017
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    В результате ДТП 3 человека получили травмы в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 29 сентября. Две аварии зафиксированы в Великом Новгороде 28 сентября.

    На территории региона зарегистрированы два ДТП, в результате которых три человека получили травмы, информирует ГИБДД УМВД России по Новгородской области.

    Первая авария произошла на Сырковском шоссе в 13.20. Водитель, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки «Рено». В результате ДТП пассажир «ВАЗа» получил ушиб грудной клетки.

    На перекрестке ул. Ладогоща в 23.25 произошло столкновение «Фольксвагена Гольф» и «Форда Мондео». Водитель автомобиля марки «Форд» получил травы, а пассажирка «Фольксвагена» была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей диагностировали травмы различной степени тяжести.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #новгород
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