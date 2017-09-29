Три человека пострадали в двух ДТП в Великом Новгороде

В Избранное

Великий Новгород, 29 сентября. Две аварии зафиксированы в Великом Новгороде 28 сентября.

На территории региона зарегистрированы два ДТП, в результате которых три человека получили травмы, информирует ГИБДД УМВД России по Новгородской области.

Первая авария произошла на Сырковском шоссе в 13.20. Водитель, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки «Рено». В результате ДТП пассажир «ВАЗа» получил ушиб грудной клетки.

На перекрестке ул. Ладогоща в 23.25 произошло столкновение «Фольксвагена Гольф» и «Форда Мондео». Водитель автомобиля марки «Форд» получил травы, а пассажирка «Фольксвагена» была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей диагностировали травмы различной степени тяжести.