Жительницу Великого Новгорода посадили на год за организацию занятия проституцией

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Новгородская область, 28 июня. Жительницу Великого Новгорода приговорили к одному году лишения свободы за организацию занятия проституцией. Об этом сообщили представители областной прокуратуры.

По данным следствия, 37-летняя женщина работала на территории, расположенной рядом с заводом «Трансвит», а также в различных городских саунах.