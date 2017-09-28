Жительницу Великого Новгорода посадили на год за организацию занятия проституцией
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Новгородская область, 28 июня. Жительницу Великого Новгорода приговорили к одному году лишения свободы за организацию занятия проституцией. Об этом сообщили представители областной прокуратуры.
По данным следствия, 37-летняя женщина работала на территории, расположенной рядом с заводом «Трансвит», а также в различных городских саунах.
«Вину в совершенном преступлении подсудимая признала в полном объеме. Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении», — указано в заявлении ведомства.