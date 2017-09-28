Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области

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Великий Новгород, 28 сентября. Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в Новгородской области. Трагедия произошла в поселке Быково Пестовского района.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, пожар в доме вспыхнул накануне вечером. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела погибших. При осмотре трупов признаком насильственной смерти обнаружено не было.

Точные причины смерти людей назовут по итогам судебно-медицинских исследования.

По данным следователей, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Доследственная проверка продолжается.

