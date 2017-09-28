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Происшествия
Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области
Происшествия
Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области
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    Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области

    9:46  28 Сентября 2017
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    Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области

    Великий Новгород, 28 сентября. Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в Новгородской области. Трагедия произошла в поселке Быково Пестовского района.

    Как сообщили в региональном СУ СК РФ, пожар в доме вспыхнул накануне вечером. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела погибших. При осмотре трупов признаком насильственной смерти обнаружено не было.

    Точные причины смерти людей назовут по итогам судебно-медицинских исследования. 

    По данным следователей, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Доследственная проверка продолжается. 
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #пожар #смерть #великий новгород
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