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Происшествия
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Происшествия
Пожилая пассажирка получила сотрясение мозга при падении в автобусе в Новгороде
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    Пожилая пассажирка получила сотрясение мозга при падении в автобусе в Новгороде

    15:55  27 Сентября 2017
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    78-летняя пассажирка получила сотрясение мозга в результате падения

    Великий Новгород, 27 сентября. 78-летняя жительница Новгорода в результате резкого торможения автобуса получила сотрясение мозга.

    Как сообщили Новости Колмово.ру в УГИБДД по Новгородской области, инцидент произошел 26 сентября в 14.20 на улице Большая Санкт-Петербургская. Водитель пассажирского автобуса ЛиАЗ-525657 резко затормозил, в результате чего пожилая женщина упала и получила многочисленные травмы.

    Пассажирка незамедлительно была госпитализирована в медицинское учреждение, ей диагностировали сотрясение мозга и гематому лба.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #автобус #великий новгород
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