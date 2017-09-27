Пожилая пассажирка получила сотрясение мозга при падении в автобусе в Новгороде

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Великий Новгород, 27 сентября. 78-летняя жительница Новгорода в результате резкого торможения автобуса получила сотрясение мозга.

Как сообщили Новости Колмово.ру в УГИБДД по Новгородской области, инцидент произошел 26 сентября в 14.20 на улице Большая Санкт-Петербургская. Водитель пассажирского автобуса ЛиАЗ-525657 резко затормозил, в результате чего пожилая женщина упала и получила многочисленные травмы.

Пассажирка незамедлительно была госпитализирована в медицинское учреждение, ей диагностировали сотрясение мозга и гематому лба.