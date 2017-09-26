Судебные приставы из Новгородской области пойманы при получении взятки

В Избранное

Великий Новгород, 26 сентября. Два судебных пристава в Новгородской области стали фигурантами дела о коррупции. Их подозревают в получении взятки на сумму 26 тысяч рублей.

По данным следствия, в августе сотрудники УФСПП предложили должнице из Великого Новгорода заплатить им 10% от суммы ее задолженности. Взамен они пообещали ей прекратить исполнительное производство.

Шесть тысяч рублей женщина перевела на банковскую карту, а оставшиеся 20 тысяч должна была передать при встрече. 25 сентября при передаче денег приставов задержали.

Как уточнили в региональном СУ СК РФ, мера пресечения в отношении подозреваемых пока не избрана, расследование продолжается.

