Трое детей пропали под Новгородом по дороге из школы домой

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Великий Новгород, 26 сентября. Трое детей пропали в Новгородской области, возвращаясь из школы домой. Никто из ребят не имел при себе мобильных телефонов. Сейчас все подробности и обстоятельства исчезновения учеников выясняются.

По данным издания «Ньюинформ», детям от 10 до 12 лет, все они являются учениками Трубичинской общеобразовательной школы. 25 сентября они закончили учиться и направились домой, однако до сих пор их местонахождение остается неизвестным.



Поиски ребят ведут сотрудники полиции и волонтеры. Правоохранители допрашивают одноклассников и учителей исчезнувших.

