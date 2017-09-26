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Трое детей пропали под Новгородом по дороге из школы домой
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    Трое детей пропали под Новгородом по дороге из школы домой

    14:41  26 Сентября 2017
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    Трое детей пропали под Новгородом по дороге из школы домой

    Великий Новгород, 26 сентября. Трое детей пропали в Новгородской области, возвращаясь из школы домой. Никто из ребят не имел при себе мобильных телефонов. Сейчас все подробности и обстоятельства исчезновения учеников выясняются.

    По данным издания «Ньюинформ», детям от 10 до 12 лет, все они являются учениками Трубичинской общеобразовательной школы. 25 сентября они закончили учиться и направились домой, однако до сих пор их местонахождение остается неизвестным.

    Поиски ребят ведут сотрудники полиции и волонтеры. Правоохранители допрашивают одноклассников и учителей исчезнувших.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дети #великий новгород #исчезновение
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