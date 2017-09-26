Пропавшую три года назад 10-летнюю девочку ищут в Новгородской области

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Новгород, 26 сентября. Управление Следственного комитета России по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения 10-летней девочки из Боровичей. Ребенок ушел из дома 10 сентября 2014 года и до сих пор не вернулся.

Известно, что тем вечером девочка отправилась на прогулку и не вернулась. Пропавшую девочку зовут Виктория Васильева, к ее поискам подключены силы следственного управления по Тульской области. Следствие обратилось к жителям Тульской области — предполагается, что девочка-подросток может находиться там.

На момент исчезновения девочке было 10 лет. Ребенок худощавого телосложения был одет в черное, волосы русые, стрижка каре.