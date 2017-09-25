Пропавшую в Новгороде три года назад девочку ищут в Тульской области

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Новгород, 25 сентября. Новгородские следователи обратились к жителям Тулы с просьбой помочь в поисках 13-летней Виктории Васильевой, пропавшей в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области, их новгородские коллеги расследуют уголовное дело по факту пропажи Виктории Васильевой, 2004 года рождения.

По данным следствия, 10 сентября 2014 года около семи часов вечера в Боровичах Новгородской области девочка ушла из дома на прогулку. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Ранее RT озвучило данные Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, согласно которым каждый год в России объявляют в розыск порядка 60 тыс. человек, из них 10 тыс. — несовершеннолетние. В среднем 1,5 тыс. детей остаются в розыске на следующий год.