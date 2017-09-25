Шесть пешеходов сбили за выходные на дорогах Новгородской области

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Великий Новгород, 25 сентября. Шесть пешеходов пострадали за минувшие сутки в ДТП на дорогах Новгородской области. При этом три водителя скрылись с места происшествия.

Как уточняют местные СМИ, среди пострадавших пешеходов оказалась и 90-летняя пенсионерка. Она пострадала под колесами автомобиля Ford Transit в субботу утром в Боровичах, когда переходила дорогу в неположенном месте. С ушибом грудной клетки и ссадинами кистей она была доставлена в больницу.

Тяжело пострадала в воскресенье и 81-летняя жительница Великого Новгорода. Ее сбила иномарка на Воскресенском бульваре в Великом Новгороде. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой голени и закрытый перелом правой шейки бедра госпитализирована.

В больнице после наезда авто оказалась и 19-летняя девушка. Ее сбили около четырех часов ночи на дороге на дороге Шимск–Невель. По данным портала vnovgorode.ru, после наезда на пешехода ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет, а водитель сбежал с места происшествия.

