Новгородские археологи нашли считавшийся разрушенным мост XIX века

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Великий Новгород, 24 сентября. Научные работники из Новгородского государственного университета в ходе проведения археологических работ нашли мост XIX века, который ранее считался разрушенным.

Находка была обнаружена в Старой Руссе.

Отмечается, что кирпичный мост был переброшен через реку Малашку, которая протекала в городе в XX веке.

Предполагалось, что мост был полностью разрушен, но оказалось, что были повреждены лишь перила и выступающие над мостовой части. Однако главное строение было просто закопано.