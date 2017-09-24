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Общество
Новгородские археологи нашли считавшийся разрушенным мост XIX века
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    Новгородские археологи нашли считавшийся разрушенным мост XIX века

    12:54  24 Сентября 2017
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    Новгородские археологи нашли считавшийся разрушенным мост XIX века

    Великий Новгород, 24 сентября. Научные работники из Новгородского государственного университета в ходе проведения археологических работ нашли мост XIX века, который ранее считался разрушенным. 

    Находка была обнаружена в Старой Руссе.

    Отмечается, что кирпичный мост был переброшен через реку Малашку, которая протекала в городе в XX веке.

    Новгородские археологи нашли считавшийся разрушенным мост XIX века

    Предполагалось, что мост был полностью разрушен, но оказалось, что были повреждены лишь перила и выступающие над мостовой части. Однако главное строение было просто закопано. 

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    Автор: Дана Балан
    #археологи #мост #великий новгород
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