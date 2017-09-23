Новгородец проведет в колонии 5 лет за нападение на медиков

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Великий Новгород, 23 сентября. Новгородский районный суд отправил местного жителя в колонию общего режима на пять лет. В феврале будучи сильно пьяным мужчина сначала напал с кулаками на медиков в больнице, а потом набросился на полицейских, приехавших на его задержание.



Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел ночью 23 февраля. Алексей Головин попал в Новгородскую областную больницу в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разгоревшегося конфликта он напал с кулаками на медиков. Чуть позже буйный пациент набросился и на полицейских, прибывших в больницу по вызову.

«После доставления в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правопорядка злоумышленник высказывал нецензурные оскорбления в адрес полицейских и ударил одного из них», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Расследование дела находилось на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Уголовные дела были возбуждены по пяти статьям Уголовного кодекса РФ.

Суд признал Головина виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что пьяная пациентка скорой помощи в Омске оскорбила полицейских и сломала нос врачу, который пытался оказать ей медицинскую помощь. Медику понадобилась госпитализация.