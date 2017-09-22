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Заключенный оставил записку брату перед смертью в колонии под Новгородом
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    Заключенный оставил записку брату перед смертью в колонии под Новгородом

    16:20  22 Сентября 2017  /обновлено: 16:22  22 Сентября 2017
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    Заключенный оставил записку брату перед смертью в колонии под Новгородом

    Великий Новгород, 22 сентября. Новгородская прокуратура проводит проверку по факту смерти заключенного в колонии в Панковке.

    Заключенный был найден мертвым в комнате хранения личных вещей жилого отряда колонии в Панковке. В карманах брюк погибшего была найдена записка, которая была адресована его брату.

    Новгородская прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Как удалось установить, в семье погибшего заключенного были неразрешенные конфликты. Выясняется, какая воспитательная работа проводилась в колонии с осужденными.

    Заключенный оставил записку брату перед смертью в колонии под Новгородом

    Ранее сообщалось, что в Калининградской области ищут пассажира, подозреваемого в убийстве и поджоге таксиста.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #труп #колония #новгород #проверка #записка #панковка
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