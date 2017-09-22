Власти Великого Новгорода хотят создать кибердружины

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Великий Новгород, 22 сентября. Так называемые кибердружины будут мониторить запрещенную информацию, распространяемую в Интернете, заявил прокурор Новгородской области Андрей Гуришев.

По данным новгородской прокуратуры, в области на данный момент действуют 42 народные дружины общей численностью 408 человек. Благодаря их действиям в этом году были задержаны 194 нарушителя.

Грушев предложил также создать в регионе так называемые кибердружины. С соответствующим предложением он обратился к ректору НовГУ Виктору Веберу. Он пояснил, что студенческие коллективы могли бы выявлять в Интернете сайты, распространяющих запрещенную информацию.