Избившего медиков новгородца отправили в тюрьму на пять лет
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Великий Новгород, 22 сентября. Напавшего на медиков жителя Новгородской области приговорили к лишению свободы сроком на пять лет, заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Инцидент произошел 23 февраля этого года. Новгородца в состоянии алкогольного опьянения доставили в Новгородскую областную больницу, где он набросился на врачей.
Мужчину признали виновным в нанесении вреда здоровью медиков в легкой, средней и тяжелой степени. Суд приговорил его к лишению свободы на пять лет.
Ранее опрос показал, что отношение граждан России к медикам заметно ухудшилось за последние два года.