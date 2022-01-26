Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 04:46
04:43
Общество
Китайские ученые указали на связь развития постковидного синдрома с микрофлорой пациентов
04:30
Общество
Хирург Зинченко рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков
04:29
Политика
Публицист Сосновский: Германия не будет участвовать в играх американцев
04:29
Общество
Невролог Аникина предупредила об опасности БАДов для работы сердца и мозга
04:18
Общество
Депутат Бурматов указал на неэффективность практики усыпления бездомных собак
04:17
Политика
Байден заявил об изменении мира из-за эскалации вокруг Украины
04:15
Политика
Телеканал CNN показал видео с Харьковом в составе России
04:00
Экономика
Экономист Голубев рассказал, может ли кризис финансовой сферы привести к серьезным потрясениям
03:57
Происшествия
Опека забрала у матери пропавшей под Новгородом девочки семерых детей
03:53
Политика
Вассерман указал на искусственное создание украинского народа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Опека забрала у матери пропавшей под Новгородом девочки семерых детей

Происшествия
Опека забрала у матери пропавшей под Новгородом девочки семерых детей
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Великий Новгород, 26 января. У многодетной матери пропавшей под Новгородом малолетней девочки забрали в приют семерых детей.

Мать пропавшего в Новгородской области ребенка, по некоторым данным, неблагополучная, сообщает РЕН ТВ. В середине декабря органы опеки забрали у женщины семерых детей.

Самую младшую, годовалую дочь, оставили с матерью из-за возраста. Именно она пропала в поселке Холм Новгородской области.

В связи с пропажей девочки 2020 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Новгородской области. Следствием руководит замглавы регионального СК России Николай Супрун.

Следователи проводят допросы родственников, ищут свидетелей и очевидцев произошедшего. Кроме того, организована проверка условий жизни и воспитания ребенка.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Опека забрала у матери пропавшей под Новгородом девочки семерых детей
новгородская область опека пропажа ребенка
Комментировать