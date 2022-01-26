Опека забрала у матери пропавшей под Новгородом девочки семерых детей

Великий Новгород, 26 января. У многодетной матери пропавшей под Новгородом малолетней девочки забрали в приют семерых детей.

Мать пропавшего в Новгородской области ребенка, по некоторым данным, неблагополучная, сообщает РЕН ТВ. В середине декабря органы опеки забрали у женщины семерых детей.

Самую младшую, годовалую дочь, оставили с матерью из-за возраста. Именно она пропала в поселке Холм Новгородской области.

В связи с пропажей девочки 2020 года рождения возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Новгородской области. Следствием руководит замглавы регионального СК России Николай Супрун.

Следователи проводят допросы родственников, ищут свидетелей и очевидцев произошедшего. Кроме того, организована проверка условий жизни и воспитания ребенка.