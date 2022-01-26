Правоохранители завели дело об убийстве после пропажи годовалой девочки под Новгородом

Великий Новгород, 26 января. Сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье «Убийство малолетнего» после пропажи годовалой девочки на территории Новгородской области.

Годовалая девочка пропала без вести во вторник, 25 января, в отрезке между 21:30 и 22:30. Мать ребенка в момент инцидента стирала белье в бане. Пропавшая девочка спала дома на диване. При этом дверь в здание не была закрыта на замок.

Однако есть сомнения в том, что ребенок мог самостоятельно выйти на улицу в мороз в одних колготках. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Семья пропавшей девочки при этом считается неблагополучной. Годовалая девочка — восьмой ребенок у матери. В декабре прошедшего года сотрудники органов опеки забрали у женщины семерых детей, которых направили в приют.

Правоохранители ранее организовали розыск пропавшего ребенка. Следователи также выясняют детали исчезновения девочки из дома, сообщает RT.