Двухлетняя девочка пропала в городе Холм Новгородской области

Холм, 26 января. Девочка 2020 года рождения исчезла без вести в городе Холм Новгородской области. Сообщение о пропаже поступило ночью 25 января, передает региональное управление СУ СК России.

На месте происшествия была создана оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Следствием руководит замглавы регионального СК России Николай Супрун.

«Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")», — говорится в сообщении СУ.

В настоящий момент следователи проводят допросы родственников, а также занимаются поиском свидетелей и очевидцев. Одновременно с этим организована проверка условий жизни и воспитания ребенка.

Ранее несовершеннолетнего мальчика обнаружили мертвым в селе Саратовской области. Возбуждено уголовное дело.