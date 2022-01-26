Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 01:44
01:24
Технологии
IT-эксперт Щельцин перечислил методы борьбы с «прослушкой»
01:10
Армия
Десантники России прибыли в Белоруссию для совместных маневров
01:08
Происшествия
Двухлетняя девочка пропала в городе Холм Новгородской области
00:47
Экономика
Аналитик Додонов спрогнозировал рост ставок по банковским вкладам в России
00:43
Экономика
Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли
00:37
Экономика
Иностранные топ-менеджеры смогут проходить медосмотр реже во время пребывания в России
00:29
Политика
«Известия»: Россия не станет восстанавливать свою дипмиссию при НАТО
00:28
Общество
IT-эксперт Килюшева отметила снижение числа мошеннических атак в 2021 году
00:28
Экономика
Минэкономразвития: поддержка бизнеса обошлась бюджету почти в 120 млрд рублей
00:26
Армия
Ракетный корабль «Наро-Фоминск» войдет в состав Балтийского флота до конца года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Двухлетняя девочка пропала в городе Холм Новгородской области

  /   Обновлено: 26 января 2022 01:08
Происшествия
Двухлетняя девочка пропала в городе Холм Новгородской области
pixabay.com

Холм, 26 января. Девочка 2020 года рождения исчезла без вести в городе Холм Новгородской области. Сообщение о пропаже поступило ночью 25 января, передает региональное управление СУ СК России.

На месте происшествия была создана оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. Следствием руководит замглавы регионального СК России Николай Супрун.

«Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")», — говорится в сообщении СУ.

В настоящий момент следователи проводят допросы родственников, а также занимаются поиском свидетелей и очевидцев. Одновременно с этим организована проверка условий жизни и воспитания ребенка.

Ранее несовершеннолетнего мальчика обнаружили мертвым в селе Саратовской области. Возбуждено уголовное дело.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Двухлетняя девочка пропала в городе Холм Новгородской области
ребенок уголовное дело пропажа новгородская область
Комментировать