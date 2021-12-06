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Заключенный погиб при пожаре в тюрьме в Новгородской области

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 08:15
Происшествия
Заключенный погиб при пожаре в тюрьме в Новгородской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Великий Новгород, 6 декабря. Пожар случился в исправительной колонии №4. Инцидент произошел в городе Валдай Новгородской области.

В результате происшествия скончался один заключенный. Сотрудники спасательных служб эвакуировали 29 человек. Возгорание случилось на первом этаже. По предварительным сведениям, пожар начался из-за короткого замыкания.

Также в результате этого инцидента пять человек отравились продуктами горения. Медики доставили в больницу четверых пострадавших. Сама исправительная колония находится в городе Валдай. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ. В данный момент возгорание уже ликвидировано.

Мужчина и женщина стали жертвами пожара. Трагедия ранее произошла на территории Санкт-Петербурга на проспекте Маршала Блюхера. Возгорание произошло в квартире жилого здания. Мужчина скончался в квартире, а женщина выпала с одиннадцатого этажа.

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Все новости / Происшествия / Заключенный погиб при пожаре в тюрьме в Новгородской области
пожар тюрьма заключенный
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