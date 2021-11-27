Автобус 15 пассажирами улетел в кювет на трассе в Новгородской области

Великий Новгород, 27 ноября. Автобус с пассажирами упал в кювет на дороге под Новгородом. В результате аварии жертвы и пострадавшие отсутствуют. Соответствующей информацией поделился пресс-центр УГИБДД по региону.

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об аварии на дороге около населенного пункта Солоницко примерно в 15:00. Информацией об этом поделился собеседник агентства «Интерфакс».

По предварительным данным, автобус «ПАЗ» с 15 пассажирами в салоне ехал из Великого Новгорода в поселок Волот. Однако транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Во время аварии никто не пострадал. Прокуратура начала проверку. Специалисты при это выясняют детали, причины и обстоятельства аварии.

Два человека недавно скончались в результате столкновения легковой машины с пассажирским автобусом. Инцидент произошел в Октябрьском районе Красноярска, передает RT.