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Восьмиквартирный дом загорелся в городе Пестово под Великим Новгородом
Происшествия
Восьмиквартирный дом загорелся в городе Пестово под Великим Новгородом
МЧС по Архангельской области

Великий Новгород, 16 ноября. Пожар в деревянном жилом доме произошел в городе Пестово Новгородской области, сообщает региональный главк МЧС.

Прибывшие пожарные выяснили, что горит кровля деревянного дома. Огнем охвачено 300 квадратных метров.

Всего в здании проживают девять семей. Пожарные локализовали возгорание. Телеканал РЕН ТВ публикует видеозапись с места происшествия.

Предварительно в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают 19 человек и 9 единиц спецтехники от МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар в частном доме Новосибирской области унес жизни двоих человек. Мужчина и женщина погибли при возгорании в жилом доме Ордынского района.

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