Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 21:12
21:07
Общество
Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться среди сверстников
21:06
Армия
Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021
21:06
Политика
Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
21:06
Армия
Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
21:05
Общество
Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
21:04
Армия
Эксперт Михайловский: немецкая армия примет участие в антироссийских учениях в Латвии
21:03
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
21:03
Весь мир
Турецкие власти обвинили семью израильтян в шпионаже за фотографирование резиденции Эрдогана
21:01
Армия
Глава Пентагона Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы
21:01
Экономика
Дизайнер Шторм представил рендер уникальной двухэтажной Lada Vesta CW Cross
Все новости

Новгородский губернатор Никитин ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника
Общество
Новгородский губернатор Никитин ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника

Великий Новгород, 13 ноября. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию. Причиной тому стал коронавирус у его родственника.

О переходе на дистанционный формат работы Никитин написал 13 ноября на своей странице в социальной сети. Болезнь у родственника губернатора протекает в легкой форме, так как все члены семьи прошли вакцинацию против COVID-19.

«У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию», уточнил глава Новгородской области.

Ранее губернатор продлил в регионе запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничение будет действовать до 1 декабря текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новгородский губернатор Никитин ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника
губернатор коронавирус новгородская
Комментировать