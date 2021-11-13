Новгородский губернатор Никитин ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника

Великий Новгород, 13 ноября. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию. Причиной тому стал коронавирус у его родственника.

О переходе на дистанционный формат работы Никитин написал 13 ноября на своей странице в социальной сети. Болезнь у родственника губернатора протекает в легкой форме, так как все члены семьи прошли вакцинацию против COVID-19.

«У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию», уточнил глава Новгородской области.

Ранее губернатор продлил в регионе запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничение будет действовать до 1 декабря текущего года.