СК завершил расследование дела о групповом убийстве жителя Новгородской области

Великий Новгород, 1 сентября. Сотрудники СКР по Новгородской области завершили расследование уголовного дела об организованном убийстве группой лиц местного жителя. Фигурантами дела стали двое мужчин и девушка.

По версии следствия, в июне 2018 года мужчины в лесном массиве на берегу реки Мста в Боровичском районе региона нанесли потерпевшему множественные удары деревянной битой. Преступники обвинили его в краже украшений из квартир их приятельницы.

От полученных повреждений местный житель скончался. Тогда соучастники сбросили его тело в реку и совместно со своей знакомой, у которой и были якобы похищены драгоценности, собрали окровавленную одежду и личные вещи потерпевшего, а затем сожгли их вместе с орудием преступления, сообщили в ГСУ СК РФ по Новгородской области.

В ходе следствия были проведены множественные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе 27 различных экспертиз. Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили материалы уголовного дела в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.