ДТП с загоревшейся фурой под Новгородом попало на видео

Великий Новгород, 26 августа. Очевидцы опубликовали видеозапись, на кадрах которой можно заметить фуру, охваченную огнем после серьезного ДТП под Великим Новгородом.

В Сети было опубликовано видео с большегрузом, который перевернулся и загорелся после ДТП на трассе М-11.

Как сообщают очевидцы, все произошло на одном из участков трассы «Нева» рядом с деревней Мясной Бор под Великим Новгородом. Водителю удалось вылезти из полыхающего транспортного средства, которое к моменту прибытия спасателей успело выгореть полностью, были слышны взрывы. Подробности и причины аварии устанавливаются. известно, что автомобиль перевозил арбузы.

Ранее несколько человек получили различные травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Дзержинском районе Новосибирска.