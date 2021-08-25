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Директор новгородского муниципального учреждения попал под статью за крупную растрату
Происшествия
Директор новгородского муниципального учреждения попал под статью за крупную растрату
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Великий Новгород, 25 августа. Материалы прокурорской проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела. Под статью попал руководитель МАУК «Новгородская дирекция по организации праздников».

По данным надзорного ведомства, директор муниципального учреждения обеспечивал выплату премий себе и некоторым подчиненным. Для этого он пользовался служебным положением. Обналичивание осуществлялось через заключение договоров подряда.

В прокуратуре посчитали, что незаконные действия обернулись для организации ущербом в 145 тысяч рублей. В отношении фигуранта было возбуждено дело о растрате.

Обвинение по аналогичной статье ранее было предъявлено директору новосибирского НИИ. Он необоснованно списал мебель, а затем зарабатывал на ее аренде.

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прокуратура премия растрата
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