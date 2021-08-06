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Фрагменты оружия XIII века обнаружили на Пятницком раскопе в Старой Руссе
Наука
Фрагменты оружия XIII века обнаружили на Пятницком раскопе в Старой Руссе
facebook.com/pol.freeman.90  /  Павел Колосницын

Старая Русса, 6 августа. Элементы средневекового оружия, которое датируется XIII веком, обнаружили археологи на Пятницком раскопе в Старой Руссе.

Сотрудники Старорусской археологической экспедиции НовГУ второй год подряд находят элементы вооружения XIII века, рассказали в пресс-службе вуза. Археологи нашли четыре фрагмента наконечников копий. Три из них использовались в качестве метательного оружия, сообщает «Новгород.ру».

Раньше подобные находки были редкостью для Старой Руссы, отметил начальник Пятницкого раскопа, заведующий научно-образовательным сектором Центра археологических исследований НовГУ Кирилл Самойлов. Однако в прошлом году при расчищении усадьбы обнаружили элементы кожаных ножен для клинка. А в этом году нашли фрагмент меча. Это свидетельствует о том, что жители усадьбы в середине XIII века были хорошо вооружены, добавил Самойлов.

Археологи ранее обнаружили нетронутые средневековые захоронения в Ямало-Ненецком автономном округе. В могильнике находились как взрослые, так и дети.

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оружие археология археолог
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