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Прокуратура Великого Новгорода начала проверку после купания младенца в луже

  /   Обновлено: 06 августа 2021 17:52
Происшествия
Прокуратура Великого Новгорода начала проверку после купания младенца в луже
pixabay.com  /  MirelaSchenk

Великий Новгород, 6 августа. Видео прогулки женщины с полуголым младенцем, который ползал по лужам, попало в соцсети. Прокуратура Великого Новгорода по данному факту проводит проверку.

Инцидент произошел во дворе одного из районов Великого Новгорода. Молодая женщина в дождь усадила своего ребенка в одном памперсе в лужу. Он ползал в земле, перепачканный в грязи. Сама же мать малыша была одета в пальто и в руках держала зонтик.

Очевидцы засняли ситуацию на телефон и опубликовали видео в соцсетях, сообщает сайт 360tv.ru. Правоохранители устанавливают личность местной жительницы. Органы опеки также подключатся к расследованию произошедшего.

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