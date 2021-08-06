Пожарные спасли подростка из горящего здания в Великом Новгороде

Великий Новгород, 6 августа. Инцидент произошел на проспекте Мира в жилом многоквартирном доме. В квартире находился 16-летний подросток.

На место прибыли сотрудники пожарной помощи, которые зафиксировали возгорание квартиры на седьмом этаже. В помещении находился подросток, его быстро эвакуировали из горящего здания. Ему оказали необходимую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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