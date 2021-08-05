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Власти Новгородской области заявили о создании карты адаптивного туризма
Общество
Власти Новгородской области заявили о создании карты адаптивного туризма
pixabay.com

Великий Новгород, 5 августа. Новгородская область первая в России начал реализацию мер по развитию адаптивного туризма, прошли первые сессии по созданию карты проекта.

Проект рассчитан на создание единой комфортной среды для туристов с разными потребностями и возможностями. В области создаются условия для отдыха семей с маленькими детьми, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Важным шагом в создании единой комфортной среды для туристов стало внедрение муниципального туристского стандарта. Сегодня его положения исполнены уже на 85%», — заявила зампредседателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Стратегические сессии прошли в Великом Новгороде, Валдае, Боровичах и Старой Руссе в четыре этапа. Итоговые результаты собрали в единый документ, который станет основой для создания карты адаптивного туризма в регионе, сообщает издание «Новгород.ру».

Российский блогер перечислил параметры, которые нужно улучшить, чтобы повысить популярность внутреннего туризма в стране. Он указал на несколько проблем, главной из которых является высокая стоимость внутренних авиаперелетов.

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туризм валдай внутренний туризм адаптивный туризм
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