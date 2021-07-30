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Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:17
Происшествия
Суд оштрафовал работодателя в Новгороде за невыплату зарплаты
ПолитРоссия

Великий Новгород, 30 июля. Суд признал виновным бывшего гендиректора крупного новгородского предприятия в невыплате зарплаты своим сотрудникам. Бизнесмен обязан выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении предпринимателя рассматривались следственными органами СК РФ по Новгородской области, которые собрали достаточно доказательств для привлечения мужчины к ответственности. Работодателя признали виновным по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, руководителем организации»), сообщает источник в полиции.

В результате махинаций бывшего генерального директора предприятия образовалась задолженность по зарплате, которая составила более 800 тыс. рублей. Следствие установило, что злоумышленник нарушал закон в период с января 2019 по июль 2020 года, находясь тогда в должности учредителя и генерального директора компании. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий и сооружений, а также прокладкой инженерных коммуникаций. Шесть работников фирмы не получили свою зарплату в установленные сроки.

Суд обязал бизнесмена выплатить штраф в размере 120 тыс. рублей. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

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