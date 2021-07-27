Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 14:06
14:02
Экономика
Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 28 июля
14:00
Спорт
Игорь Петренко встретился с серебряной призеркой Олимпиады Мининой в аэропорту
13:59
Общество
Протоиерей Якимчук назвал Православную церковь Украины неудачным политическим проектом
13:58
Экономика
Озвучены причины резкого роста стоимости кофе сорта арабика
13:56
Происшествия
Маломерное судно ушло под воду около моста через Каму в Перми
13:56
Общество
По рельсам гулко стучат составы: в первый день августа отмечаем День железнодорожника
13:55
Общество
Нарколог опроверг пользу малых доз алкоголя для здоровья
13:54
Политика
Этнограф объяснил, почему КНР просит Украину не политизировать сотрудничество с Крымом
13:54
Общество
В РФ предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и водку. События дня
13:52
Общество
Вакцина от коронавируса в количестве 15 190 доз поступила в Калининградскую область
Все новости

Экс-чиновница новгородской администрации пойдет под суд за взятки от торговцев

  /   Обновлено: 27 июля 2021 13:30
Происшествия
Экс-чиновница новгородской администрации пойдет под суд за взятки от торговцев
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Великий Новгород, 27 июля. Правоохранители окончили расследование уголовного дела по двум эпизодам взяточничества. Обвинение предъявлено бывшей начальнице отдела городской администрации.

В региональном СКР считают, что фигурантка воспользовалась своей должностью и выдавала предпринимателям разрешение на торговлю. За свои услуги она получила 35 тысяч рублей.

В Челябинской области на взятке попался руководитель регионального ПФР. Правоохранители считают, что ему платили за заключение контрактов на охрану территориальных подразделений организации, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Экс-чиновница новгородской администрации пойдет под суд за взятки от торговцев
взятка чиновник торговля
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru