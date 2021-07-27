Экс-чиновница новгородской администрации пойдет под суд за взятки от торговцев

Великий Новгород, 27 июля. Правоохранители окончили расследование уголовного дела по двум эпизодам взяточничества. Обвинение предъявлено бывшей начальнице отдела городской администрации.

В региональном СКР считают, что фигурантка воспользовалась своей должностью и выдавала предпринимателям разрешение на торговлю. За свои услуги она получила 35 тысяч рублей.

В Челябинской области на взятке попался руководитель регионального ПФР. Правоохранители считают, что ему платили за заключение контрактов на охрану территориальных подразделений организации, сообщал сайт 360tv.ru.