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Прокуратура начала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Боровичах

  /   Обновлено: 23 июля 2021 22:13
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Боровичах
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Боровичи, 23 июля. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту трагедии, произошедшей в городе Боровичи. Там в реке Мсте утонул 13-летний школьник.

Сейчас на месте происшествия работает исполняющий обязанности боровичского межрайонного прокурора Сергей Воробьев. В ходе проверки правоохранители оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего. Будут проверены органы местного самоуправления по оборудованию мест для купания.

Расследование находится под личным контролем областного прокурора. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одна трагедия с участием ребенка ранее произошла в Ростовской области. Во время отдыха на одной из баз Зеленого острова утонула 14-летняя девочка-подросток.

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Все новости / Происшествия / Прокуратура начала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Боровичах
прокуратура новгородская область боровичи
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