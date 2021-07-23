Прокуратура начала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Боровичах

Боровичи, 23 июля. Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту трагедии, произошедшей в городе Боровичи. Там в реке Мсте утонул 13-летний школьник.

Сейчас на месте происшествия работает исполняющий обязанности боровичского межрайонного прокурора Сергей Воробьев. В ходе проверки правоохранители оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего. Будут проверены органы местного самоуправления по оборудованию мест для купания.

Расследование находится под личным контролем областного прокурора. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще одна трагедия с участием ребенка ранее произошла в Ростовской области. Во время отдыха на одной из баз Зеленого острова утонула 14-летняя девочка-подросток.