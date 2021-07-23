Русские футурологи предположили, какое будущее ждет человечество через 100 лет

Нижний Новгород, 23 июля. Спустя 100 лет на планете будет процветать культурное и биоразнообразие. Люди перестанут болеть и стареть, рассказали футурологии из России.

Исследователи представили будущее человечества в оптимистичном свете. Они выразили надежду, что человечество будет жить долго, а качество жизни не будет снижаться с возрастом. Ученые предполагают, что через 100 лет человечество не будет нуждаться во сне благодаря новым технологиям. Такие мысли отечественные футурологи выразили в Нижнем Новгороде в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

Также человечество создаст условия для самореализации каждого гражданина. Общество станет справедливым и в нем найдется место каждому человеку, передает Planet Today.

Ученые из России, Италии, США и Японии заявили, что будут исследовать пирамиду Хеопса в Египте с помощью новых технологий. Специалисты намерены использовать в работе голографические подповерхностные радиолокаторы.