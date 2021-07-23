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Русские футурологи предположили, какое будущее ждет человечество через 100 лет
Наука
Русские футурологи предположили, какое будущее ждет человечество через 100 лет
pixabay.com

Нижний Новгород, 23 июля. Спустя 100 лет на планете будет процветать культурное и биоразнообразие. Люди перестанут болеть и стареть, рассказали футурологии из России.

Исследователи представили будущее человечества в оптимистичном свете. Они выразили надежду, что человечество будет жить долго, а качество жизни не будет снижаться с возрастом. Ученые предполагают, что через 100 лет человечество не будет нуждаться во сне благодаря новым технологиям. Такие мысли отечественные футурологи выразили в Нижнем Новгороде в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121».

Также человечество создаст условия для самореализации каждого гражданина. Общество станет справедливым и в нем найдется место каждому человеку, передает Planet Today.

Ученые из России, Италии, США и Японии заявили, что будут исследовать пирамиду Хеопса в Египте с помощью новых технологий. Специалисты намерены использовать в работе голографические подповерхностные радиолокаторы.

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