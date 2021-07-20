Съемки сериала о медицине «Доктор Иванов» состоятся в Новгородской области

Великий Новгород, 20 июля. Сериал, посвященный медицине, «Доктор Иванов» планируют снимать в Новгородской области. За создание проекта будет отвечать кинокомпания Sigma.

Съемочный процесс продлится с августа по декабрь 2021 года. Всего планируют создать 16 серий. Первый блок назначен на период с 20 августа по 10 октября, а второй — с 25 октября по 15 декабря.

Сериал «Доктор Иванов» будут снимать по заказу телеканала «ТВ Центр». Это уже третий проект, который создается на территории Новгородской области в 2021 году. Уже отсняли мистический триллер «Тихий омут» и фильм «Я хочу! Я буду!».

В Дагестане подходят к концу съемки исторической картины «Аманат». В фильме принимают участие звезды российского кинематографа Даниил Страхов и Екатерина Гусева. После завершающего этапа ленту будут готовить к выходу в прокат.