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Жительница Новгородской области пойдет под суд за «резиновую квартиру»

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:31
Происшествия
Жительница Новгородской области пойдет под суд за «резиновую квартиру»
mvd.ru

Великий Новгород, 19 июля. Правоохранители направили в мировой суд уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Новгородского района. Она ответит за массовую фиктивную регистрацию граждан РФ.

Следствие считает, что к фигурантке обратился знакомый и попросил зарегистрировать в своем доме в деревне Село-Гора определенных людей. Женщина прописала в жилом помещении 19 россиян, которые в реальности никогда не проживали у нее.

В Петербурге каждый месяц проводятся рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе последнего мероприятия обнаружены 11 иностранцев-нарушителей.

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