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Спасенная волонтерами кошка Рысь получила должность в Новгородской филармонии
Общество
Спасенная волонтерами кошка Рысь получила должность в Новгородской филармонии
pixabay.com

Великий Новгород, 19 июля. Работники филармонии приютили кошку, которую ранее спасли участники Общественной организации «Жизнь».

Ветеринары установили, что кошке примерно три года. Волонтеры обнаружили ее на улице. Специалисты диагностировали у животного истощение. После лечения питомца решила приютить местная филармония, в стенах которой ранее уже жила другая кошка, которая стала членом семьи одной из сотрудниц учреждения.

"В первые часы пребывания кошечки в здании филармонии ее нарекли Рысью за кисточки на ушах", — рассказали новые "коллеги" маленькой хищницы.

Но у любимицы всей филармонии появилось и другие имена — Раечка, Рыська, Рысенок. Теперь она будет охранять свой новый дом. Во время первых смен защитница осмотрела огромную подведомственную территорию, предназначенную для «работы» и отдыха.

Полицейские Оренбургской области ранее спасли теленка, который провалился в колодец, передавало издание РИА56. Малыша передали в ближайшее фермерское хозяйство.

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