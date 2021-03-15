Дочь умершего от COVID пациента новгородского онкодиспансера: Нас выписали и бросили

Великий Новгород, 15 марта. Корреспонденту ФАН удалось поговорить с дочерью умершего новгородца, 65-летнего Сергея Л., которого выписали из ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в состоянии средней тяжести, а на следующий день он умер. Об этом ФАН ранее писал.

Как пояснила дочь умершего, врачи ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» делали все, что могли, чтобы вылечить ее отца. Постоянно шли на контакт с родственниками, рассказывали, какие процедуры назначаются и в связи с чем. В онкодиспансер ее отца отправили, потому что ранее у Сергея Владимировича было диагностирован онкологическое заболевание. На лечении в ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» Сергей Л. находился больше месяца, врачи не знали, что у него COVID-19. Месяц назад при поступлении в Областную больницу тест на COVID-19 у Сергея Владимировича был отрицательный.

По прибытии в онкодиспансер у Сергея Л. был взят тест на COVID-19. На следующий день пришел положительный ответ и больного немедленно выписали из медицинского учреждения.

Как рассказала ФАН дочь 65-летнего пациента, при поступлении его заставили подписать некую «памятку» (есть в распоряжении редакции. — Прим. ФАН).

«В случае выявления в ГОБУЗ «ОКОД» положительного лабораторного теста на COVID-19, независимо от отделения, в котором находится пациент, за исключением тяжелого течения COVID-19 (снижение уровня сознания, ажитация, нестабильная динамика, изменения в легких при КТ (рентгенографии), типичные для вирусного поражения), в этот же день выписывается из стационара/дневного стационара на амбулаторное наблюдение и/или лечение к врачу-терапевту/фельдшеру по месту жительства. ГОБУЗ «ОКОД» услуги по транспортировке пациентов, в том числе, к месту жительства, не оказывает», — говорится в памятке.

Иными словами, если у пациента онкодиспансера обнаружен COVID-19, он должен сам добираться до дома на личном автомобиле или такси. А если автомобиля нет, а такси не по карману — на любом общественном транспорте.

«Нам позвонили из обсервации онкодиспансера и сказали: «Забирайте вашего больного домой!» Мы были в шоке. Во-первых, он — онкобольной. Во-вторых, мы знаем его состояние. За сутки до перевода в ГОБУЗ «ОКОД» он был в реанимации. Он не мог с нами разговаривать по телефону, задыхался, когда говорил. В основном мы общались с медсестрами, что в Областной больнице. что в онкодиспансере. И вдруг нам звонят и говорят — забирайте! — рассказала корреспонденту ФАН дочь Сергея Владимировича. — Я считаю, что невозможно такого тяжелого больного, тем более, с подтвержденным диагнозом COVID-19 просто выписать на улицу!»

По словам родственников умершего Сергея Л., если бы медперсонал онкодиспансера перевез больного, фактически, умирающего пациента из одной больницы в другую, как сделали это сотрудники Областной больницы, они бы поняли, что врачи сделали все, что могли для спасения жизни их мужа и отца.

«Эта ситуация — из ряда вон! Пока шла борьба за то, чтобы перевести отца из онкодиспансера в ЦГКБ, я видела, как ему плохо. Он находился на грани потери сознания, потому что не мог дышать, но в этот момент к нему никто не подошел, вообще никто! Он постоянно шептал: «Дайте кислорода! Дайте кислорода!» А медсестры отвечали, что у них даже нашатыря нет. Мы в этой ситуации остались один на один с умирающим, вокруг нас не было никого! Нас выписали и бросили!» — рассказывает дочь Сергея Л.

По словам родственников Сергея Л., в ГОБУЗ «ЦГКБ» готовы были принять больного в любое время. Но врачи «ковидного госпиталя» объяснили, что вопрос с транспортировкой больного необходимо решать на уровне лечащих врачей.

«От нашего доктора требовалось только позвонить! Но он сказал: «Это не моя проблема, приезжайте, забирайте и все!» Мы стали звонить в скорую, там нам ответили, что заберут отца и отвезут его в ЦГКБ. Но скорая — не такси, надо, чтобы информацию подтвердил лечащий врач. Но он и этого не хотел сделать! Именно этого вообще не понять — как так? Все, кто видел отца, говорили, что он тяжело больной человек. А нас выписывают как пациентов со средней степенью тяжести! — едва сдерживая слезы, рассказывает дочь умершего Сергея Л. — Врачу Онкодиспансера не было до состояния отца никакого дела, он тряс у меня перед носом этой бумажкой, «памяткой». А мне не было дела до «памятки», надо было отца спасать!»

Наконец врачи скорой, увидев, что ситуация выходит из-под контроля, сказали родственникам Сергея: «Мы принимаем вызов от вас!»

«Мы очень благодарны врачам «Скорой помощи» и медицинскому персоналу ГОБУЗ «ЦГКБ». На встречу нам шли все, от младшего медицинского персонала до лечащих врачей. Доктора боролись за жизнь отца до последнего. Низкий им поклон, всем, кто нам помогал! Всем, кроме врача онкодиспансера, которому до отца не было никакого дела», — сказала корреспонденту ФАН дочь умершего Сергея Л.

Напомним, по факту обращения родственников умершего Сергея Л. СУ СКР по Новгородской области и региональный Минздрав проводят проверку. ФАН будет следить за продолжением истории.