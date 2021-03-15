Пожар в Реконьской пустыни уничтожил редкие книги XVIII-XIX веков

Великий Новгород, 15 марта. Как стало известно ФАН, в Свято-Троицкой Реконьской пустыни, которая находится в Любытинском районе Новгородской области, произошел пожар.

Полностью сгорел келейный братский корпус, в котором хранились почти вся одежда и обувь, запас постельного белья, посуда, мебель.

Об этом сообщалось в группе «ВКонтакте» «Реконьский паломникЪ». Запись и фотографии пожара впоследствии были удалены, но скриншоты сохранились.

По информации из группы монастыря «ВКонтакте», которую уже успели растиражировать региональные СМИ, немногочисленная братия теперь ютится в холодном дачном каркасном домике, в одной комнате. В паблике Свято-Троицкой Реконьской пустыни сообщалось о том, что теперь монастырь не сможет принимать и размещать на ночлег приезжающих помолиться и поработать.

Но особенное сожаление вызывает утрата богослужебных книг XVIII-XIX веков. Это были очень редкие дореволюционные книги. Одну из книг, принадлежавшую старцу, обитатели пустыни считают потере невосполнимой.

В монастырской группе была опубликована просьба братии Реконьской пустыни ко всем неравнодушным оказать помощь в строительстве нового дома для насельников монастыря. Позднее эта запись также была удалена из группы «Вконтакте»

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС по Новгородской области, общая площадь сгоревшей постройки составляет 36 квадратных метров, в пожаре никто не пострадал.

В Боровичской епархии Новгородской митрополии РПЦ, к которой относится Свято-Троицкая Реконьская пустынь, факт пожара также подтвердили, но затруднились прокомментировать решение руководства монастыря удалить информацию о пожаре из группы «ВКонтакте». В епархии обещали узнать, нужна ли монастырю помощь, если да, то какая, и рассказать об этом корреспонденту ФАН.

По преданию, Свято-Троицкая Реконьская пустынь была основана в XIII веке, когда местные охотники нашли на гранитном валуне на берегу Реконьки икону Живоначальной Святой Троицы. В память чудесного явления образа здесь был устроен скит, где и поселились первые пустынники.

Самая древняя постройка пустыни дошедшая до наших дней — деревянная Троицкая Церковь, датирована конец XVII века, но позднее она была перенесена в музей деревянного зодчества Витославлицы в Великом Новгороде.

В 1680 году царь Алексей Михайлович пожаловал пустыни 1800 десятин земли, в 1685 году она поступила в ведение Тихвинского Успенского монастыря, где и числилась до 1764 года, когда была упразднена.

Дальнейшее существование обители происходило, по-видимому, «полуофициально»: удаленность этих мест притягивала людей, желавших уйти от мирской суеты, поэтому постройки не были заброшены.

С 1860 года началось возрождение обители. Монастырь отстраивается под руководством присланного сюда с Валаама иеромонаха Даниила, ставшего настоятелем Реконьской пустыни.

С 1870 года в пустыни начато масштабное каменное строительство.

В 1918 году в монастыре создали артель «Реконь», затем монахов арестовали, артель преобразовали в совхоз «Безбожник», а во время Второй Мировой войны его территория была занята немцами — на здании колокольни можно увидеть выбоины от пуль.

В настоящее время монастырь восстанавливается. Здесь постоянно проживают несколько монахов, приезжают добровольцы, которые помогают возвращать обитель к жизни. Свято-Троицкая Реконьская пустынь — место, куда трудно добраться, но оно привлекает паломников из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы.

Ранее ФАН рассказывал о том, что Минкульт РФ выделил деньги на проект реставрации храма Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде.