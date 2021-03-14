Правительству Новгородской области предстоит выяснить причину срыва ралли «Суворов»

Великий Новгород, 14 марта. Как стало известно ФАН, запланированное на вчерашний день ралли, которое должно было проводиться в Любытинском районе в рамках фестиваля зимних видов спорта «Суворов-2021», было отменено в последний момент, буквально на старте.

Как сообщается в паблике «ВКонтакте» Ралли «Суворов», перед самым началом гонки у сотрудников ГИБДД появились претензии к некоторым автомобилям, каркас безопасности которых не был внесен в свидетельство о регистрации транспортного средства. Сотрудники ГИБДД успели выявить три таких автомобиля, остальные покинули место старта. Ралли было отменено.

«Уважаемые участники! С огромным прискорбием и на радость «доброжелателям» мы вынуждены остановить ход ралли! Все экипажи возвращаются на зону сервиса», — написали организаторы в паблике Ралли «Суворов».

По словам организаторов, месяц назад они подали заявку, две недели назад состоялась общая встреча с участием всех заинтересованных ведомств, и никаких возражений от них, в том числе от ГИБДД, организаторы не получили. Проведение фестиваля было согласовано.

Кроме того, организаторы ралли считают, что каркас безопасности не должен быть указан в свидетельстве о регистрации транспортного средства, потому что на гоночных автомобилях не передвигаются по дорогам общего пользования. По утверждению участников, ни одна из гоночных машин не прибыла к месту проведения ралли «своим ходом».

«Гонку они не смогли запретить, потому что она согласована. Но выбрали самый подлый способ. Стали штрафовать участников за переоборудование авто, — пишет в группе Ралли «Суворов» один из организаторов фестиваля, Михаил Баринов. — По такому принципу можно завернуть даже кубок России по ралли. Это спланированная акция направленная на срыв согласованного мероприятия».

«Позор, срам, дно, стыд. Я больше чем уверен — в жизни никто к нам не приедет после такого», — пишет активный участник паблика Ралли «Суворов» Александр Матвеев.

«А где же доблестные ГИБДД, например, осенью или весной, когда по «закрытым» дорогам едут перегруженные лесовозы? Они, конечно, не рушат дороги, колеи не оставляют. Очень жаль, что наш край опозорился», — возмущается Людмила Хохлова-Боровицкая.

«Все организовано на высшем уровне. Скорые, пожарные, посты охраны. Безопасность на трассе обеспечивали почти 50 человек. Сотрудники ГИБДД не отменяли гонку, они штрафовали участников, тем самым заставили нас отменить мероприятие, — отвечает Михаил Баринов на вопрос одного из участников паблика о том, не в плохой ли организации мероприятия причина отмены ралли. — Сотрудники ГАИ вообще приехали из другого района. Местные нам помогали в организации».

«Самое страшное это не штраф, а снятие автомобиля с учета, потому что машина не соответствует ПДД. И мне открытым текстом сказали — или я останавливаю гонку, или на всех остальных тоже составят протокол, — рассказывает Михаил Баринов. — Понятно что участники важнее гонки поэтому мы согласились на такие условия и отменили старт».

В конце февраля глава Любытинского района Андрей Устинов на своей странице «Вконтакте» написал о том, что в министерстве транспорта Новгородской области окончательно согласовали маршруты, вопросы безопасности, регламент мероприятия. Позднее эта запись была удалена, но ее репост на странице «ВКонтакте» Михаила Баринова остался.

Вчера Андрей Устинов на своей странице ВКонтакте принес извинения за то, что любительское ралли третьей категории не состоялось.

«Мы благодарны всем, кто был инициатором, осуществлял организационную и техническую подготовку, приехал к нам из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, Череповца и других российских городов. Спасибо профильным министерствам региона за оказанную помощь. Надеемся, что сложившаяся ситуация не отразится на перспективах нашего сотрудничества и впереди нас ждет немало интересных событий», — написано на странице главы Любытинского района «ВКонтакте».

Однако, как утверждают сотрудники УМВД России по Новгородской области, организаторов фестиваля уведомили о необходимости предоставления документов, подтверждающих спортивный статус фестиваля. Но документы они не предоставили.

«Организаторы хотели организовать настоящую гонку, профессиональную, им надо было попасть в календарь спортивных соревнований. Но организаторы ралли не успевали с документами. Поэтому они решили схитрить и подали документы на «любительскую» гонку, она же «гонка третьей категории». Как можно представить «гонку третьей категории» по дорогам общего пользования, хоть и перекрытым, на переоборудованных автомобилях с форсированными движками?» — на условиях анонимности прокомментировал корреспонденту ФАН сотрудник регионального ГИБДД.

Эта информация подтверждается официальным пресс-релизом.

«Необходимые документы организаторами предоставлены не были. При поступлении информации о том, что ралли планируется провести в статусе неклассифицируемого лично-командного любительского ралли (третьей категории), организаторы и принимающая сторона были незамедлительно проинформированы о необходимости соблюдения участниками требований ПДД, — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе УМВД России по Новгородской области. — Однако в день соревнований при осуществлении надзора за дорожным движением сотрудниками ГИБДД были выявлены факты нарушений Правил дорожного движения участниками планируемого мероприятия при движении по дорогам общего пользования».

В любом случае ожидается, что областные власти проведут «разбор полетов» и поймут причину срыва мероприятия, важного для развития туристической отрасли региона.

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