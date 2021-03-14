Новгородский оператор ТКО расторг договор с «мусорными коллекторами»

Великий Новгород, 14 марта. Региональный оператор ТКО расторг договор с «мусорными коллекторами».

Ранее ФАН писал о том, что жители Великого Новгорода и Новгородского района возмущены действиями сотрудников коллекторского агентства ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ», которые в рамках заключенного с «Экосити» соглашением проводят работу по взысканию долгов за вывоз мусора. Новгородцы отмечали, что коллекторы вели себя агрессивно, грубо, что расценивается многими как угроза.

Также жителей возмущает тот факт, что мусорных баков в их поселении нет, твердые коммунальные отходы они вывозят самостоятельно, а главное, у них нет договора на оказание услуги.

По факту публикации ФАН прокуратура Новгородской области инициировала проверку. Позднее Следственным управлением СКР по Новгородской области по представлению надзорного ведомства возбуждены уголовные дела по фактам самоуправных действий должностных лиц и вымогательства у граждан якобы просроченной задолженности за вывоз мусора.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку СУ СКР по Новгородской области в отношении «мусорных коллекторов», которые занимались вымогательством денежных средств у местных жителей, об этом ФАН также писал.

Вчера ФАН стало известно, что на имя руководителя коллекторского коллекторского агентства ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» Андрея Железнова поступило письмо от ООО «Экосити».

«Согласно пункта 10.2 договора №31 от 30.11.2020 года ООО «Экосити» уведомляет вас о расторжении данного договора с 12.02.2021 года», — заявлено в этом сообщении.

Добавим, что на территории Новгородской области коллекторское агентство ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ» находится в договорных отношениях с еще одним региональным оператором ТКО, ООО «Экосервис». О ситуации с этим договором ФАН пока ничего не известно.