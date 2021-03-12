Улитка за 2 миллиона: новый арт-объект в новгородском парке вызвал острые споры в Сети

Великий Новгород, 12 марта. Как стало известно ФАН, в парке «Веряжский» областного центра планируется установка четырехметровая металлической улитки с подсветкой.

Как сообщает пресс-служба мэрии Великого Новгорода, ООО «Строительная компания «Техлайн» в рамках контракта стоимостью почти два миллиона рублей разместит деревянную сцену, выполнит работы по освещению сцены, установит парковые шезлонги и качели, арт-объект «Улитка» с декоративной подсветкой.

Сам арт-объект «Улитка» авторства новгородского скульптора Вячеслава Смирнова выполнят из металла. Конструкцию размером 4,2x2,8 метра подрядчику предстоит покрасить автоэмалью и лаком. Внутреннее пространство арт-объекта подсветят диодными лампами.

Эта информация вызвала бурное обсуждение в новгородских пабликах «ВКонтакте».

«Улитка за 2 миллиона, вы серьезно? У нас в городе проблем больше нет?» — пишет новгородка Вера Ничепорук.

«—Дяденька! У вас город «по бороде» идет, все разваливается, безработица и прочий звездец!

—Не реви! Вот посмотри какая замечательная улитка», — грустно шутит новгородец Станислав Осиновский.

«Откуда, берутся такие фиговые идеи, улитка 4 метра? Чем она интересна и привлекательна для общества?» — задает вопрос новгородка Татьяна Саламатина.

«Боже мой... Зачем? Вот парк Юности сделали — сколько разнообразных мест для игр и спорта детям! А у нас на «Веряжском» только дорожки да «скульптуры» непонятные. Раньше было пустое поле, теперь пустые дорожки. Живем там, а гулять ходим в «Парк Юности». И если скульптуры, то почему улитки и ящерицы? Кто решил, что улитка — это так здорово и приятно?» — пишет новгородка Алина Шанина.

«Почему улитки? Почему четыре метра? Кто согласовывал проект? Почему не спросили у жителей города? Почему не представлены на голосование жителям города несколько проектов? Про дорожки, мангалы, тренажеры, качели разговор был. А про скульптурные группы что-то не помню. На мой взгляд, персонажи сказок (Колобок, репка, Царевна Лебедь и другие) были бы уместнее», — считает новгородка Елена Николаева.

По словам соорганизатора общественного движения по улучшению городской среды «Новый город» Анны Соколовой, которая принимала непосредственное участие в разработке проекта парка, 1,89 млн рублей планируется потратить на дополнительные работы по благоустройству третьей части парка «Веряжский».

«Дороже всего будет стоить сцена, така как мы настояли на качественной лиственнице. Планируется установка качелей, шезлонгов, дополнительное освещение гирляндами и прочее. Сама скульптура будет стоить менее 500 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту ФАН Анна Соколова.

По словам общественницы, на третьем этапе парка много ограничений из-за проходящей недалеко линии электропередач. Там нельзя посадить деревья, делать детские и спортивные площадки

«Сам участок довольно протяженный. Гулять на пустыре мало приятного. В группе Веряжского парка «ВКонтакте» проводился опрос, многие горожане проголосовали за продолжение установки скульптур в парке, они поддерживают эту идею, — рассказывает Анна Соколова. — В прошлом году совет парка встречался со скульпторами, были рассмотрены различные варианты. Все сходились на том, что скульптура в этом участке парка должна быть высокой, доминантой, иначе на пустыре она просто потеряется. Из всех предложенных вариантов от разных скульпторов совету больше всего понравился этот».

Как стало известно ФАН, парк «Веряжский» делится на три части, два в настоящее время благоустроены. В этом году планируется завершить третий этап парка, ранее был проведен аукцион на вертикальную планировку, устройство линии наружного освещения, дорожно-тропиночную сеть, озеленение, обустройство туалета и площадки для выгула и дрессировки собак. Благоустройство общественного пространства финансируется за счет федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», но городской бюджет также участвует в финансировании.

Добавим, что в парке «Веряжский» уже установлены работы скульптора Вячеслава Смирнова, такие как «Улитка на склоне» и «Звонница». Последняя работа Смирнова нравится не всем, так как плоские колокола скульптуры звенят на ветру, а родителям, которые гуляют с маленькими детьми в парке, хочется тишины.

«Живут» в парке другие улитки, а также бронзовая ящерица. Как видно из комментариев, приведенных выше, такой выбор «скульптурной фауны» одобряют не все.

Ранее ФАН рассказывал о том, что у мэрии Великого Новгорода нет денег на установку бюста Героя Советского Союза Якова Павлова.