Энергосбыт «ТНС-Энерго» ввел «авансовые» платежи в квитанции, новгородцы возмущены

Великий Новгород, 11 марта. Как стало известно ФАН, жители областного центра шокированы новыми квитанциями от «ТНС-Энерго», поставщика электроэнергии в регионе.

Теперь вместе с фактически потребленной электроэнергией жильцам многоквартирных и частных домов предлагается внести так называемый «рекомендованный» авансовый платеж, сумма которого рассчитана по среднемесячным показателям.

Раньше с рекомендованными авансами сталкивались только потребители электроэнергии — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«Рекомендуемый платеж — сумма за текущий месяц, рассчитанная по среднемесячному или нормативному потреблению (в зависимости от наличия прибора учёта и актуальных показаний). Данная сумма не обязательна к оплате в текущем месяце», — говорится на сайте энергосбытовой компании.

Но при оплате по QR-коду через систему «Сбербанк.Онлайн» плетельщику нужно вручную исключить «рекомендуемый» платеж из суммы оплаты. Если же у потребителя подключен «автоплатеж» за услугу, то по умолчанию в сумму оплаты за электроэнергию будут включаться и авансовые платежи.

Кроме того, плательщики пожилого возраста —эта категория граждан весьма ответственно относиться к возможности возникновения задолженности по коммунальным платежам — может заплатить «не глядя». А двойная оплата за электроэнергию это все же ощутимый удар по пенсиям и маленьким зарплатам пожилых людей.

Как известно, энергосбытовая компания покупает электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), а потом продает ее конечному потребителю по цене за киловатт/час, установленной регулятором. В Новгородской области это комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области. Из регулируемой прибыли сбыт платит сетевой компании за транспортировку электроэнергии до конечного потребителя.

Но чтобы купить электроэнергию на ОРЭМ, энергосбытовой компании необходимо взять кредит. И введение «авансового» — он же «рекомендованный» — платежа может быть попыткой снизить кредитную нагрузку.

Вот только жители Великого Новгорода, возмущенные такими нововведениями, жалуются в УФАС региона. У антимонопольного органа может быть свой взгляд на попытку энергосбыта перекредитоваться за счет авансовых платежей от населения.

Ранее ФАН рассказывал о том, что жители Новгородского района жалуются на низкое напряжение в электросети.