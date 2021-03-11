Новгородский врач выписал пациента с COVID-19, на следующие сутки он умер

Великий Новгород, 11 марта. Как стало известно ФАН, региональный Минздрав и СУ СКР по Новгородской области проводят проверку по заявлению родственников умершего пациента, которого врач Онкодиспансера выписал домой с диагнозом COVID-19.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» новгородка опубликовала информацию, в которой обвиняет врача ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в неоказании помощи пациенту.

По сообщению Марины П., которая является невесткой умершему новгородцу Сергею Л., последний больше месяца находился на лечении в ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница». По словам Марины П., в легких пациента скапливалась жидкость, врачи не могли выявить причину.

После всевозможных обследований врачами ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» было принято решение перевести Сергея Л. в Областной клинический онкологический диспансер для дополнительного обследования.

По информации родственников, Сергей Л. поступил в стационар 3 марта, при оформлении у него был взят мазок на COVID-19. На следующий день пришел положительный тест.

«Вместо того, чтобы перевезти тяжело больного пациента с положительным COVID-19, врач позвонил его 75-летней супруге и сказал в срочном порядке забрать пациента домой. Родственники Сергея Л. обзвонили все возможные инстанции, так как врач ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» сказал, что это все не его проблемы, пациент в нормальном состоянии и он выписан домой, — пишет на своей странице «ВКонтакте» Марина П. — После четырех часов обзвона дочери удалось связаться ГОБУЗ «Центральная Городская Клиническая Больница», где ей сказали, что все что требуется от врача Онкодиспансера — просто позвонить по телефону (дали номер телефона) и попросить забрать больного на служебном транспорте».

По словам родственницы умершего, врач ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» отказался что-либо делать.

«Дочь пришла в больницу, она сама дозвонилась в «скорую», врачи пошли навстречу, но попросили врача ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» подтвердить вызов, на что он ответил: «Пациент в состоянии средней тяжести и нет необходимости в госпитализации, а вызов скорой — прихоть родственников», — пишет Марина П. — Врачи «скорой» еле успели доставить пациента в больницу. В ЦГКБ его сразу приняли и в течении часа бились за жизнь. Пациента удалось привести в чувство, но утром он скончался».

В пресс-службе правительства Новгородской области корреспонденту ФАН подтвердили, что по данному факту региональный Минздрав начал служебную проверку.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Новгородской области (по взаимодействию со средствами массовой информации) Анастасия Садриева подтвердила корреспонденту ФАН, что ведомство проводит проверку по заявлению родственников умершего пациента. Ему было 65 лет.

Корреспондент ФАН связался с родными Сергея Л., но комментарии они будут готовы давать только завтра. Мы будем следить за ситуацией.

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