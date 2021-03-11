Минкульт РФ выделил субсидию на проект реставрации древнейшего храма Новгородчины

Великий Новгород, 11 марта. В Великом Новгороде готовят к реставрации церковь Петра и Павла на Синичьей горе, об этом корреспонденту ФАН сообщил региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Константин Харламов.

Согласно летописным источникам, храм Петра и Павла на Синичьей горе был построен в последней трети XII века, он находится на территории Петровского кладбища в Великом Новгороде.

Изначально Министерство культуры РФ выделило 16,2 млн рублей на подготовку проекта реставрации церкви. Сейчас речь идет о целевой субсидии в сумме сумме 15,7 млн рублей. Проект должен быть готов до 20 декабря.

«Основная цель нашего проекта — объединение усилий власти, общественности, бизнеса для восстановления исторических памятников. В Новгородской области более пяти тысяч памятников и памятных мест. Храм Петра и Павла на Синичьей горе — один из древнейших и наиболее ценных храмов Новгородчины. Мы давно по линии «Исторической памяти» поднимали вопрос о том, что необходима реконструкция храма, — сообщил ФАН Константин Харламов. — Проблема была в том, что объект этот федерального значения, региональные власти не могли финансировать его реставрацию. Кроме того, храм находится под охраной ЮНЕСКО, даже какие-то косметические работы по временному восстановлению здания проводить было невозможно. У храма проблемы с кровлей, в 2009 году рухнул шатер. Внутрь попадает вода, стены напитываются влагой, с каждым годом состояние объекта все хуже и хуже. Благодаря деятельности Новгородского музея-заповедника, Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области и нашего проекта удалось добиться от Минкульта финансирования проекта реставрации. После изготовления и согласования проекта ждем начала строительных работ».

Согласно информации, которую приводят составители энциклопедического словаря «Великий Новгород», ряд поздних источников относит строительство деревянной церкви Петра и Павла на Сильнище и основание женского Петропавловского монастыря к 1092 году при епископе Новгородском Германе, храм является одним из древнейших в Новгороде. Каменная церковь Петра и Павла сооружена жителями Лукиной улицы в 1185-92 годах и освящена архиепископом Новгородским Гавриилом. Несмотря на поздние перестройки, храм сохранился почти в полном объеме. Впервые церковь Петра и Павла на Синичьей горе была разорена в период шведской оккупации в 1611 году, позднее восстановлена.

В 1764 году монастырь был упразднен, церковь Петра и Павла обращена в кладбищенскую. В 1925 году храм был закрыт и осквернен, в 1934 году снесли колокольню.

Второй раз памятник архитектуры был серьезно разрушен в годы Великой Отечественной войны и немецкой оккупации 1941-44 годов. В 1960-63 годах по проекту архитектора Штендера была проведена консервация здания с частичной реставрацией.

Ранее ФАН рассказывал о том, что новгородцы просят федеральную власть отреставрировать храм в селе Бронница.