От главного редактора Новгородского ТВ требуют вернуть многомиллионный долг через суд

Великий Новгород, 10 марта. В Новгородском районном суде продолжается расмотрение иска ООО «Логистический центр «Северная Долина» к главному редактору «Новгородского областного телевидения» Диане Васиной.

В рамках гражданского дела №2-81/2021 истец просит взыскать с Дианы Александровны Васиной 4 400 000 рублей основного долга, 957 076,41 рублей процентов за пользование займом, 456 069 рублей неустойки, другие проценты на проценты.

Как следует из документов, которые есть в распоряжении ФАН, 15 декабря 2017 года между истцом и ответчиком был заключен «Договор денежного займа с процентами». Цель займа — приобретение квартиры по предварительному договору купли-продажи.

Странный займ

Заимодавец перечислил на расчетный счет Дианы Васиной 4,4 млн рублей «на приобретение квартиры» со сроком возврата 15 декабря 2018 года. Отдельно в договоре прописано право кредитора на получение процентов за пользование займом в размере 14,5% годовых. Ни одна из сторон не отрицает факта получения денег Дианой Васиной, есть доказательства перечисления денежных средств с расчетного счета истца на счет ответчицы (имеется в распоряжении ФАН).

Согласно договору займа, Диана Васина, которая работает главным редактором областного канала, входящего в медиахолдинг ОГАУ «АИК», подконтрольного правительству Новгородской области, должна была ежемесячно выплачивать 367 тысяч рублей и проценты «за пользование займом, начисленные на остаток не погашенной задолженности». С января по декабрь 2018 года заемщица должна была погасить кредит полностью. Однако Диана Васина не выплатила ООО «Логистический центр «Северная долина» ни копейки.

«Потому что мы любовники»

В одном из судебных заседаний ответчик Васина предоставила суду договор переуступки долга, согласно которому ООО «Логистический центр «Северная Долина» уступает право получения долга Игорю Силиверстову, с которым, как утверждает Диана Васина, у нее сложились близкие и доверительные отношения. Исходя из реплик, звучавших в заседании, можно было понять, что Диана Васина искренне считает приобретенную в центре города «элитную» квартиру подарком любовника.

«Мы состояли в интимных отношениях», — заявила Диана Васина в ходе одного из судебных заседаний.

Но Игорь Силиверстов факт интимных отношений с Дианой Васиной не подтвердил.

«Вы знали, что я женат?», — прозвучал встречный вопрос от Силиверстова. Васина подтвердила: да, знала! «Я доверяла этому человеку, я не думала, что это может быть ... подставой», — заявила Диана Александровна.

Фигурант «Трубного дела»

Игорь Силиверстов в прошлом совладелец и генеральный директор ОАО «Рострубпром», один из фигурантов знаменитого питерского «Трубного дела». Впоследствии — музыкальный продюсер, один из организаторов рок-фестиваля «КИНОпробы» в райцентре Окуловка Новгородской области. Бывший руководитель отдела спецпроектов новгородского интернет-издания «Ваши Новости», которое не так давно отошло под контроль писателя и политика Захара Прилепина. Игорь Силиверстов — политик, бывший руководитель регионального отделения партии «Зеленые». Позднее он попытался войти в Центральный совет объединенной партии «Справедливая Россия — За правду», но неудачно. Имел отношение к выборам губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Странная подпись

Игорь Силиверстов заявил суду, что подпись на договоре он признает, но сам договор не согласован с кредитором, а значит, ничтожен.

Судья Новгородского районного суда Станислав Марухин принял решение привлечь в качестве третьего лица Валерия Касумяна, бывшего на момент подписания договора генеральным директором ООО «Логистический центр «Северная Долина». Именно Касумян подписывал договор займа.

Свидетель Валерий Касумян заявил суду, что договор переуступки долга он не подписывал и не согласовывал, подпись на договоре не его.

Ответчик, Диана Васина, попросила суд о приобщении к делу биллинга звонков, которые подтверждают бурное, в том числе, ночное общение между ней и Игорем Силиверстовым, а также фотографии, на которых запечатлены вместе Диана Васина и Игорь Силиверстов, в том числе, в достаточно интимной обстановке — на это обратил внимание и суд.

По мнению ответчицы, фотографии и биллинг могли бы подтвердить «близкие и доверительные» отношения между Васиной и Силиверстовым, а также мотивацию Силиверстова подписать договор переуступки долга.

Суд ходатайство о приобщении фотографий и биллинга звонков удовлетворил и принял решение о проведении экспертизы, которая должна была установить подлинность подписи Валерия Касумяна на договоре переуступки долга.

К сожалению, эксперт-графолог не смог дать ответ на вопрос, является ли подпись Валерия Касумяна на договоре переуступки долга подлинной. Судья Станислав Марухин назначил еще одну экспертизу, в суде объявлен перерыв. Следующее заседание назначено на 9 апреля, ФАН будет следить за развитием событий.

Необходимые пояснения

ООО «Логистический Центр «Северная Долина» с 11 марта 2019 года находится в стадии ликвидации, ликвидатор — Сосновский Леонид Владимирович. ООО «Логистический Центр «Северная Долина» является правопреемником АО «ЛЦ «Северная Долина», генеральным директором этого АО был Арефьев Павел Александрович, учредитель ООО «Ваши новости», где и трудился Игорь Силиверстов.

Учредителями заимодавца, ООО «Логистический Центр «Северная Долина», являются Арефьев Павел Александрович, Голубева Ольга Николаевна и Силиверстова Ирина Васильевна, предположительно, законная супруга Игоря Александровича Силиверстова. Представитель истца в суде — юрист ООО «Ваши Новости» Владимир Тихоньков.

В конце ноября 2020 года интернет-издание «Ваши Новости» объявило о том, что ООО «Логистический центр «Северная долина» и предприниматель Игорь Силиверстов отозвали свои иски к главному редактору Новгородского областного телевидения Диане Васиной. Впоследствии ООО «Логистический центр «Северная долина» заявление об отзыве иска отозвало.

Что касается отдельного иска Игоря Силиверстова к Диане Васиной — действительно, такое дело «О взыскании неосновательного обогащения» № 9-1804/2020 Новгородским районным судом рассматривалось. Судья Наталья Антонова приняла решение вернуть заявление Игорю Силиверстову.

«Материалы возвращены в связи с истечением срока, данного для исправления недостатков», — говорится на сайте суда.

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