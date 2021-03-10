Новгородцы назвали «вредительством» строительство надземного пешеходного перехода

Великий Новгород, 10 марта. Как стало известно ФАН, сегодня глава Новгородского района Олег Шахов встретился с инициативной группой граждан, жителей поселка Панковка.

Предметом обсуждения стало возможное строительство надземного пешеходного перехода, которое запланировано на четвертом километре автомобильной дороги Р-56 в Панковке, между съездами на Первомайскую и Пионерскую улицы.

Большинство граждан поселка выступает против строительства надземного перехода и даже подготовили письмо в администрацию Панковского городского поселения.

«Мы, жители Панковки, выступаем против устройства на территории поселка надземного перехода, так как считаем это решение не только бесполезным, но и потенциально опасным. В Панковке нет такого интенсивного автомобильного и пешеходного движения, нет проблем с пробками или с существующим регулируемым пешеходным переходом, чтобы была необходимость в сооружении подобного внеуличного перехода», — говорится в письме.

Жители отмечают, что Панковка — крупный поселок городского типа, который вплотную примыкает к Великому Новгороду. Здесь организованы регулярные маршруты городского общественного транспорта, введено ограничение скорости на дороге до 50 км/ч. По мнению жителей, трехполосная дорога с регулируемым переходом в пределах крупного населенного пункта не требует внеуличного перехода.

Кроме того, жители считают, что надземные переходы имеют большую высоту подъема и спуска (более 4 метров в высоту и 40 метров в длину), это крайне неудобно для пешеходов.

Вызывает обеспокоенность жителей и сомнительные, с их точки зрения, инженерные решения для маломобильных категорий граждан.

«Сооружение подобной конструкции фактически лишит возможности пожилых людей, а также людей с травмами, лиц с ограниченными возможностями, родителей с детскими колясками и всех других категорий маломобильных групп граждан пользоваться переходом. Как показывает практика, лифты и платформы практически нигде не работают. Все это приведет к дискриминации маломобильных категорий граждан», — говорится в письме.

«Если допустите его постройку, это будет вредительство чистой воды! Хотите обеспечить безопасность — пусть Автодор успокоит трафик, сделает островок безопасности. Но строить подобную каланчу, уродующую облик поселка, недопустимо! К тому же, администрация подумала о маломобильных гражданах? О женщинах с колясками? Как они будут карабкаться по этому переходу? Во всем мире давно признали, что строить подобные сооружения — бред! Улица Псковская сейчас активно застраивается, думаю, лет через 10, а то и раньше, Панковку присоединят к городу. И смысл тогда в этом переходе? Я редко пишу подобное, но я почти всю жизнь жил в Панковке, это крик души! Одумайтесь, пока не поздно!» — пишет Даниил Михайлов, житель Панковки, в группе администрации Панковского городского поселения «ВКонтакте».

«Когда в районной администрации узнали, что людей беспокоит строительство надземного пешеходного перехода в Панковке, было принято решение встретиться с инициативной группой граждан. — пояснил ФАН глава Новгородского района Олег Шахов. — Дело в том, что дорога эта — федерального значения. Проект и последующее строительство будет вести ФКУ Упрдор «Россия». Трасса будет расширена до четырех полос, планируется установка новых ограждений, остановочных комплексов. Есть в проекте и надземный переход».

По словам Олега Шахова, людям непонятно, почему проектировщики разместили переход именно в этом месте. Сотрудникам районной администрации это также не ясно.

«Люди говорят: «Мы не хотим! Нас устраивает светофор!» Сегодня мы решили пригласить на встречу с общественностью представителей ФКУ Упрдор «Россия». Почему этот переход, по их мнению, должен размещаться именно в данном месте? Хотелось бы услышать ответы. — сказал корреспонденту ФАН Олег Шахов. — Вместе с общественностью обсудим, сможем ли мы при реконструкции дороги без этого надземного перехода обойтись».

На встречу, которая состоится на следующей неделе, было решено пригласить представителей администрации Великого Новгорода, потому что рассматриваемый участок дороги это граница реконструированного участка улицы Псковской и федеральной трассы Р-56. По словам Олега Шахова, жители Панковки хотят заслушать проект реконструкции трассы в границах всего поселка. Где будут светофоры, где — надземные переходы, почему проектировщики предлагают именно такие решения.

По словам участников общественного движения «Новый город», в проекте, предложенном ФКУ Упрдор «Россия», сообщается, что в настоящее время на месте предполагаемого строительства надземного пешеходного перехода расположен нерегулируемый переход. На самом деле, там расположен светофор, регулируемый пешеходный переход. Если верить статистике, которую приводят проектировщики, на этом месте никогда не было ДТП, при этом, они почему-то настаивают на строительстве объекта именно в этом месте.

Ранее ФАН рассказывал о том, что банкротство подрядчика, выполнявшая реконструкцию улицы Псковской, может осложнить жизнь мэрии Великого Новгорода.