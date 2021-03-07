На пепелище жилого дома в Новгородской области обнаружено сгоревшее тело

Великий Новгород, 7 марта. Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новгородской области, сегодня в пять часов утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Тухомичи Холмского района.

На момент прибытия пожарных жилой дом горел открытым пламенем по всей площади. В 7-15 утра возгорание ликвидировано. В 7-33 на пепелище обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается. На тушение пожара привлекались 2 единицы спецтехники, боевые расчеты.

Этим же утром в оперативную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в райцентре Окуловка. На момент прибытия пожарных подразделений частный жилой горел дом открытым пламенем. Произошло обрушение кровли. В результате пожара дом уничтожен полностью, жертв нет. На тушение пожара привлекались 3 единицы спецтехники, боевые расчеты.

Напомним, что после нескольких дней весеннего потепления в регион вернулись морозы. Возможно, пожары связаны с похолоданием. Ранее ФАН писал о пожарах, которые пришли вслед за морозами в Новгородскую область в начале февраля.