Контроль за неблагополучными семьями усилили в Великом Новгороде

Великий Новгород, 7 марта. Как стало известно ФАН, в областном центре продолжается работа по профилактике правонарушений несовершеннолетними и усилению контроля за неблагополучными семьями. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе администрации Великого Новгорода.

В начале января в областном центре произошла трагедия, трое детей погибли на пожаре в многоквартирном доме. Мать в это время пьянствовала с мужчиной в другой квартире. Об этом ФАН ранее писал.

Позднее выяснилось, что семья не состояла на учете как неблагополучная, никаких обращений, которые могли бы обратить на нее особое внимание, не поступало.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на одном из совещаний поручил разработать дополнительные меры, которые позволили бы выявлять такие семьи заранее. Одной из форм обратной связи стала так называемая «сигнальная карта». Это форма заявления, предложенная уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области Татьяной Ефимовой. Любой житель областного центра может отправить такое заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, или в УМВД по Великому Новгороду.

Как сообщили ФАН в мэрии, по «сигнальным картам» ответственные за благополучие детей структуры работали в течение прошедших двух месяцев. Опыт признан успешным.

Кроме того, в учебных заведениях Великого Новгорода организована работа по выявлению детей, зачисленных и не посещающих детские сады с 1 сентября 2020 года более 30 дней подряд без уважительных причин. Воспитатели выявили 227 детей, которые больше месяца не посещают детский сад. При этом 77 детей — из 63 многодетных семей. По результатам проверки составлено семь «сигнальных карт».

Работа по раннему выявлению семейного неблагополучия также ведется и в городских школах. Комитет по образованию Великого Новгорода три раза в год обновляет банк данных «неблагополучных» семей. По словам чиновников, эта информация анализируется и регулярно доводится до сведения социальных педагогов. В банке данных комиссии по делам несовершеннолетних числятся 42 семьи, в которых проживают дети школьного и дошкольного возраста.

Кроме того, по итогам Рождественского марафона по инициативе мэра Сергея Бусурина на собранные сотрудниками администрации города деньги решили приобрести и установить пожарные извещатели в семьях с детьми-инвалидами и неблагополучных семьях, состоящих на учете в органах опеки. Сейчас ведется их монтаж.