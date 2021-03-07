Мальчик восьми лет погиб в ДТП в Новгородской области

Великий Новгород, 7 марта. Как сообщили ФАН в управлении ГИБДД УМВД России по Новгородской области, сегодня в ДТП в Шимском районе погиб ребенок восьми лет.

Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что на 48-м километре автодороги Шимск — Феофилова-Пустынь около 12:40 мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Datsun, по неустановленной причине совершил съезд в левый по ходу движения кювет и наехал на дерево.

Пассажир автомобиля, мальчик восьми лет, который находился справа на заднем сиденье, погиб на месте. Водитель и пассажиры — мальчики шести и пятнадцати лет — с различными травмами доставлены в НОКБ.

На месте ДТП происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ФАН сообщал о гибели трех человек в смертельном ДТП в Калининградской области.