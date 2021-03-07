Закон о новом порядке формирования Новгородской облдумы могут оспорить в суде

Великий Новгород, 7 марта. В конце февраля в Новгородской областной Думе состоялось рассмотрение законопроекта, который в случае принятия должен был изменить порядок формирования областного парламента следующего созыва.

Напомним, заместитель председателя Новгородской областной Думы от фракции «Единая Россия» Ольга Борисова предложила увеличить количество одномандатников с 16 до 20, упразднить партийные списки, оставив лишь партийные группы, и уменьшить территории одномандатных округов. Ранее ФАН об этом писал.

Рассмотрению законопроекта предшествовали бурные дебаты на думском комитете по законодательству и местному самоуправлению.

По мнению прокуратуры, высказанному в ходе заседания комитета, изменение границ одномандатных округов, которые уже были «перенарезаны» в 2016 году, противоречит федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», известному как 67-й ФЗ. Согласно этому закону, изменять конфигурацию округов можно раз в десять лет.

Однако при голосовании думское большинство — депутаты от фракции «Единая Россия» — мнение прокуратуры проигнорировали, 18 из 30 парламентариев проголосовали «за». Оппозиция протестовала, но «партия власти» в очередной раз продемонстрировала свою силу, а депутаты от оппозиционных фракций — неумение выступить единым фронтом и договориться между собой.

Кстати, поправка заместителя председателя Новгородской областной Думы от фракции ЛДПР Алексея Чурсинова была коллегами принята. Алексей Чурсинов предложил включать в региональные группы кандидатов от одного до трех человек. Ранее Ольга Борисова предлагала двух-трех человек. По мнению автора законопроекта, если с дистанции сходил хоть один из участников «тройки», то вся региональная группа должна была сняться с участия в выборах.

По мнению Алексея Чурсинова, в условиях пандемии, когда любой может заболеть и выпасть из предвыборной кампании, региональная группа должна считаться действующей даже при одном в ней кандидате. Коллеги-депутаты с мнением Алексея Чурсинова согласились.

Но изменение порядка формирования регионального парламента — процесс двухступенчатый. Сначала депутаты принимают законопроект «О внесении изменений в закон «О выборах депутатов Новгородской областной Думы». Второй шаг — изменение границ и численное увеличение одномандатных округов. Областная избирательная комиссия должна будет предложить соответствующий законопроект на рассмотрение народным избранникам на очередном заседании Облдумы 24 марта. И вот тут народные избранники могут столкнуться с протестом прокуратуры.

«Существует три основания для «перенарезки» избирательных округов. Одно из них — по изменение численного состава депутатского корпуса. То есть, уменьшение, или увеличение числа депутатов в новом созыве Новгородской областной Думы. Но численный состав думы не меняется, только соотношение одномандатников и «списочников». На следующем заседании Облдумы прокуратура может внести протест, — сказал ФАН заместитель председателя регионального парламента Алексей Чурсинов. — Ели прокуратура промолчит, любое заинтересованное лицо может обратится в суд и оспорить принятый областной закон. Но даже если этого не произойдет, у любой проигравшей на выборах в сентябре этого года стороны будет законное основание оспорить их результаты через суд».

Ранее ФАН писал о том, что областной прокуратуре удалось через суд добиться признания противоречащим федеральному законодательству регионального закона, разрешающего лесхозам приобретать древесину на льготных условиях.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального правительства, накануне дня 8 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин наградил Ольгу Борисову медалью «За вклад в развитие земли Новгородской».