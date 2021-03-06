«Черный лесоруб» причинил ущерб государству на сумму более 1,4 млн рублей в Новгородской области

Великий Новгород, 6 марта. Как сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Маревского района. Он подозревается в незаконной вырубке леса в особо крупном размере.

Сотрудники пункта полиции по Маревскому району вместе с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Демянский» предварительно установили, что 61-летний местный житель причастен к организации незаконной лесозаготовки на территории Маревского района. По версии полиции, в начале марта этого года злоумышленник организовал незаконную рубку ели, сосны, березы и ольхи общим объемом более 90 кубометров. Полицейские считают, что ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 1,4 млн рублей.

Для рубки леса злоумышленник привлек местных жителей, которым сообщил, что лесозаготовительные работы ведутся на законных основаниях. Тем самым «черный лесоруб» ввел односельчан в заблуждение.

По факту незаконной вырубки древесины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее ФАН сообщал о протесте областной прокуратуры против заготовки лесхозами древесины на льготных основаниях.